Djokovic passa sense suar, i dura eliminació per a Serena Williams

El número 1 del món, Novak Djokovic, jugarà demà al matí la segona semifinal de l'Obert d'Austràlia després de derrotar el japonès Kei Nishikori en un partit que es va haver d'interrompre al segon set, quan el serbi guanyava per 6-1 i 4-1, per lesió del nipó. El seu rival serà el francès Lucas Pouille, que es va desfer del canadenc Milos Raonic per 7-6, 6-3, 6-7 i 6-4 en un resultat sorprenent. Avui, Rafa Nadal disputarà la seva semifinal contra el grec Stefanos Tsitsipas, també a les 9.30 hores.

La sorpresa en el quadre femení va ser l'eliminació de Serena Williams a càrrec de la txeca Karolina Pliskova, que va remuntar un 5-1 en el tercer set i es va acabar imposant per 7-5. La nord-americana va tenir, fins i tot, un punt de partit a favor. La rival de Pliskova havia de ser la matinada passada la japonesa Naomi Osaka, que va derrotar per 6-4 i 6-1 la ucraïnesa Elena Svitolina. L'altra semifinal l'havien de jugar Petra Kvitova i Danielle Collins.