Djokovic arrasa i es veurà les cares amb Nadal a la final de Melbourne

Els dos millors jugadors del món, el serbi Novak Djokovic i el mallorquí Rafa Nadal, es veuran les cares demà al matí, a partir de dos quarts de deu, a la final de l'Obert d'Austràlia, el primer Gran Eslam de la temporada. Si el jugador de Manacor no va patir gaire per derrotar dijous el grec Stefanos Tsitsipas en la primera semifinal, encara ho va fer menys ahir el balcànic per desfer-se del francès Lucas Pouille en la segona. Djokovic, que ha guanyat els dos últims Gran Eslams que ha disputat, a Wimbledon i a Nova York, va apallissar el gal per un clar resultat de 6-0, 6-2 i 6-2.

El partit no va tenir cap història. En 23 minuts, Djokovic ja havia liquidat el primer set i, a partir d'aquí, tot va fer baixada. Pouille no va poder oposar resistència en cap moment. El serbi només va cometre cinc errades no forçades i, amb aquestes xifres, és impossible perdre. Serà el segon cop que tots dos s'enfrontin en una final de Melbourne, després de la que Djokovic va guanyar en cinc sets el 2012 en una duríssima batalla.

Ahir, precisament, el balcànic s'hi va referir en dir que «Rafa és el gran rival de la meva carrera. La final del 2012, de gairebé sis hores, roman al record de tothom, és la cirereta de la nostra rivalitat».

Abans, avui a dos quarts de deu del matí, es disputarà la final femenina del torneig, en què Petra Kvitova i Naomi Osaka es juguen el número 1 mundial.