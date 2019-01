El Joanenc no sentencia contra deu i cedeix dos punts

El Joanenc va cedir un empat davant del Sabadell B tot i jugar la segona meitat amb un jugador més per l'expulsió del visitant Puig per doble targeta groga.

Ambdós equips van disputar una primera meitat igualada, amb oportunitats clares de gol, sobretot del conjunt groguet. Al minut 27, el local Payeras va aprofitar una acció de córner per agafar la pilota morta dins de l'àrea i perforar la xarxar rival per fer l'1-0. El gran domini dels locals es va veure reflectit amb aquest gol. Just abans d'arribar a la mitja part, els sabadellencs van quedar-se amb un jugador menys per l'expulsió de Puig. Es va arribar al descans amb aquest mínim favorable per als locals.

A la represa, la dinàmica no va canviar i els locals van continuar controlant el ritme del joc.

L'equip dirigit per Marc Viladrich va ser incapaç de sentenciar els tres punts amb el segon gol i l'1-0 es mantenia en el marcador. A mitjan segona meitat, en una acció de servei de banda va arribar l'empat dels sabadellencs. A partir d'aleshores els jugadors locals van bolcar-se a l'atac, però van topar amb un gran Sabadell B que va saber mantenir les embestides dels bagencs per sumar un punts valuós.

Tot i el punt, el conjunt bagenc continua a la parta alta de la classificació, amb 33 punts. La setmana vinent, els jugadors del Joanenc es desplaçaran fins al camp del Sallent.