El cadet de la Joviat va lluitar, però acabar perdent contra un dels millors equips de Catalunya, el Maresme. La primera part va ser per a les visitants, les qual se'n van anar al descans per davant gràcies a una dura defensa (9-27). A la represa la Joviat qui va dominar el matx, gràcies a una defensa enganxosa que va ofegar els atacs visitants. Finalment, derrota de les manresanes per 33 a 46.