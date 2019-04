El Calaf no perdona el Súria i s'acosta a l'ascens directe

El Calaf segueix comptant els partits per victòries i ahir va derrotar el Súria per un incontestable 4 a 0. El signe del partit en els primers instants va ser l'esperat, amb un Calaf que tancava el Súria a la seva àrea. Fruit d'aquest domini, els locals van inaugurar el marcador amb una diana d'Isidre Marsiñach. Al cap de pocs minuts, els líders invictes van disposar d'un pena màxima per ampliar la diferència, però no van estar encertats des dels onze metres. A partir d'aquesta jugada, el Súria va créixer i es va aproximar amb perillositat a la porteria calafina, però sense precisió en els últims metres per fer el gol de l'empat. A la segona part, el Calaf ja no va cedir la iniciativa als suriencs i al minut 60 ja va encarrilar la victòria amb un espectacular gol d'Alfred Martínez des del mig del camp. A les acaballes, una altra diana de Martínez i una de Darío Jiménez van completar la golejada.