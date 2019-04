La primera derrota de Zidane des del seu retorn catapulta el València

El València va demostrar ahir que segurament és l'equip més en forma de la lliga en derrotar el Reial Madrid (2-1), en un partit que va suposar la primera derrota de Zidane, el tècnic blanc, des del seu retorn i deixa el València a un punt de la Champions.

Ahir, l'entrenador no es va atrevir a posar el seu fill de porter a un camp tan complicat com Mestalla i els problemes li van caure a un Keylor Navas que va rebre el primer gol abans del descans, quan Guedes va combinar amb Soler i va etzibar un fort tret que va entrar enganxat al pal dret.

El Madrid va intentar anar a buscar l'empat a la segona part, tot i que no va inquietar Neto. En canvi, el València va avisar primer amb un xut de Rodrigo, després amb una contra de quatre contra dos errada per Gameiro i, finalment, amb el gol de Garay a la sortida d'un córner. El gol final de Benzema va ser una anècdota.



Batalles comprimides

En els altres partits, es va comprimir la lluita per les places europees i també per evitar el descens. Els dos objectius van col·lidir a San Mamés, on l'Athletic va derrotar el Llevant (3-2) amb un gol de penal de Muniain a l'últim minut. Abans, Yuri i un autogol del porter Aitor havien avançat els bascos i Roger Martí i Cabaco havien igualat per als llevantinistes. Els primers són a un punt d'Europa i els segons, a tres del descens.

Es manté dels tres últims el Celta, per un punt, després d'empatar (3-3) al camp del cuer, l'Osca, que queda a set de la permanència. Brais Méndez i Iago Aspas van avançar els gallecs. Van capgirar el resultat Enric Gallego, Ávila i Pulido, però Maxi Gómez va establir l'empat final.Qui s'enfonsa és el Rayo, que va perdre a Eibar (2-1) i és a sis punts de la salvació. Es va avançar mitjançant Pozo, però entre Charles i Pedro León van capgirar la situació.