Dembélé retorna als entrenaments però és dubte davant l'Atlètic

Ousmane Dembélé, atacant del FC Barcelona, va tornar ahir a entrenar-se amb l'equip però segueix sent dubte per a l'enfrontament davant l'Atlètic de Madrid, que pot decidir el campionat de lliga. El francès es va lesionar fa un mes el bíceps femoral i és gairebé segur que estarà disponible per al partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions davant el Manchester United a Old Trafford.

Ernesto Valverde tampoc no podrà disposar d'Arturo Vidal, qui haurà de complir un partit de sanció per acumulació de targetes. El Barça també té lesionat el seu porter suplent, Jasper Cillessen, qui també va fer treball de grup en l'entrenament d'ahir.

L'Atlètic de Madrid té un ampli capítol de baixes al qual s'ha sumat la d'Álvaro Morata, fet que comporta un problema per a Diego Pablo Simeone perquè haurà de decidir el millor company possible per a Antoine Griezmann a la davantera, ja que el club també té la baixa de Diego Costa, i tampoc no podrà provar sort amb el jugador del planter Borja Garcés, qui també és baixa per a dissabte. Els davanters no són els únics lesionats del conjunt matalasser, ja que Thomas Lemar es va lesionar en el partit contra l'Alabès i cal recordar que Lucas Hernández ja no jugarà més amb l'Atlètic després de la darrera operació dels lligaments i el fitxatge pel Bayern.

L'Atlètic té tres jugadors que si veuen la targeta groga seran sancionats per al proper partit per acumulació. Un d'ells és Antoine Griezmann, qui jugarà al Camp Nou per primer cop després de la decisió presa l'estiu passat de quedar-se al conjunt madrileny. Giménez i Arias són els altres apercebuts. Pel Barça estan amenaçats amb sanció Gerard Piqué i Luis Suárez, l'heroi en el darrer partit.