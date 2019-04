Ajustat triomf de l'Andorra de Gabri a casa d'un competitiu CF Igualada

No va ser possible. L'Igualada va exhibir davant l'Andorra del sallentí Gabri personalitat i fidelitat a un estil de joc recognoscible i atractiu, però els blaus no van poder aturar la ratxa dels tricolor i van cedir per un ajustat 0 a 1.

La pressió sobre l'inici de les accions ofensives de l'equip del Principat que va ordenar Moha al començament del partit va incomodar molt els de Gabri. Els blaus discutien la possessió de la pilota als andorrans i el matx escenificava un interessant duel estratègic.

Tot i això, qualsevol errada dels blaus podia ser letal, atesa la qualitat dels seus oponents. I així va ser. Els locals van perdre una pilota al mig del camp i els visitants van trenar un contracop fulgurant que va permetre a Ernest Forgas donar avantatge al seu equip. Els igualadins es van mantenir fidels al seu plantejament i la igualtat va prevaldre fins al descans, sense oportunitats de gol ressenyables.

El guió del partit no va patir modificacions al segon període. Un agosarat Igualada monopolitzava la possessió de la pilota mentre l'Andorra es defensava amb criteri i encert. Amb el pas dels minuts, l'ofensiva igualadina es va intensificar i Martí Lliró (minut 74) i Franco (minut 82) van disposar de clares ocasions per empatar que no van transformar. Amb aquesta victòria l'Andorra acumula catorze jornades sense conèixer la derrota i supera els blaus a la classificació per un punt.