Els júniors del Bàsquet Manresa clouen quarts un estatal històric

Històric, així s’ha de qualificar el campionat d’Espanya que ha protagonitzat la generació del 2006 a Huelva. El conjunt dirigit per Carlos Flores va assolir ahir una meritòria quarta posició en un torneig estatal on, l’estil de joc que tant caracteritza l’equip manresà, els va acabar perjudicant lleugerament, sobretot en els trams finals dels darrers partits.

El màxim responsable tècnic de l’equip reconeixia en acabar el torneig que «ni nosaltres teníem expectatives tan altes». I que van ser les victòries a la fase de grups contra un potent Unicaja, així com el triomf a la pròrroga contra el València Basket, els detonants que van provocar un augment en l’ambició dels joves jugadors bagencs. Una predisposició a competir que els va portar a forçar un duel molt emocionant i ajustat davant d’un Barça farcit de talent, que es va imposar per 79-53 al Reial Madrid en la final del campionat disputada ahir.

La història i bones sensacions d’aquest històric equip es va anar construint a poc a poc. Una tendència de menys a més que es basava en no abandonar el seu estil tan característic de joc: sempre propositiu i elèctric, sense deixar passar ni un sol segon sense que la pilota canviés de mans o es dirigís amb un ritme frenètic cap a la cistella. Un estil que recorda ràpidament al que planteja el primer equip, on impera jugar amb les pauses justes i al nombre més elevat de possessions que permetin els quaranta minuts en disputa a cada enfrontament. Una mentalitat que ha permès que tant el júnior com el sènior B, que també dirigeix Flores i integren la majoria de júniors, hagi certificat un gran nombre de triomfs en tota la temporada. Un ritme frenètic i molt propositiu que, com diu Flores, «ha topat amb la majoria de plantejaments de la resta d’equips que eren al torneig».

De fet, aquesta manera d’entendre el joc ha despertat l’interès de molts entrenadors, alguns dels quals «ens han arribat a felicitar per atrevir-nos a ser diferents». Una de les persones externes a l’equip que es va rendir públicament al gran campionat d’Espanya júnior va ser el màxim responsable del primer equip bagenc, Pedro Martínez. De fet, l’entrenador barceloní no va dubtar a qualificar el campionat com «un gran èxit».

Martínez es va fondre en elogis als dos principals responsables d’aquesta gesta: el tècnic principal, Carlos Flores; i el director esportiu del club, Xevi Pujol, encarregat de la confecció d’una plantilla que ha competit i superat a equips que gaudeixen de molts més recursos per a gestionar la darrera etapa formativa dels jugadors de la seva base. En aquest sentit, prenen valor les victòries davant d’altres equips amb planter ACB com l’Unicaja o el València, així com competir de tu a tu davant d’un Barça ple d’estrelles, o superar en la classificació final a equips com el Joventut de Badalona, l’Estudiantes o el Casademont Saragossa.

Quant al partit per al tercer i quart lloc, que hagués igualat el millor resultat d’un equip júnior del club bagenc, el Bàsquet Manresa va acusar el cansament. Flores, de fet, reconeixia que «no estem acostumats a jugar tants partits en una setmana i tampoc ens podem permetre dosificar-nos, perquè aniria directament en contra de la nostra manera d’entendre el bàsquet».