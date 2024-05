El Centre Excursionista Montserrat presenta el llibre del centenari de l’entitat

El Centre Excursionista Montserrat va presentar a la sala Espai la Plana de l’Om el llibre del centenari de l’entitat que porta per títol «Centre Excursionista Montserrat: 100 anys d’emocions». L’autor, Francesc Roma i Casanovas, narra des del naixement de l’entitat, les múltiples activitats de les seccions del centre, el naixement de l’esquí a Catalunya i especialment als Rasos de Peguera, la vida al Xalet-Refugi dels Rasos, i els diferents alts i baixos que ha sofert l’entitat en els seus ja més de 100 anys, des dels inicis, l’any 1922, fins a l’actualitat. El llibre ha estat possible gràcies al mecenatge de les persones que van confiar en el projecte fent una aportació inicial en una campanya de Verkami duta a terme durant els mesos de desembre de 2023 i gener de 2024. Alhora ha rebut el suport de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya) i l’Ajuntament de Manresa. A l’acte, hi van intervenir, Roser Rojo, presidenta de l’entitat; Jordi Merino, president de la FEEC, i Ignasi Torras, qui va tenir cura de l’edició. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va cloure l’acte.