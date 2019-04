El Liverpool s'endú una bona renda però no ho té sentenciat

El Liverpool ho té tot de cara per convertir-se en el rival del Manchester United o del Barça en les semifinals de la Lliga de Campions però no es podrà adormir a l'Estadi do Dragao dimecres vinent. Els portuguesos, a priori molt inferiors, no van poder controlar l'equip de Klopp a la primera part, però sí a la segona, en què van acostar-se més a la porteria d'Alisson però sense trobar el gol que els hauria pogut donar més esperances per a la tornada. Tot i això, l'eliminatòria no es pot donar per acabada.

Això que els locals es van avançar aviat,quan una combinació entre Mané i Firmino va acabar amb una passada enrere del brasiler i un xut de Keïta que va entrar després de tocar en Óliver Torres. El segon gol va arribar vint minut després, en una gran combinació entre Henderson i Alexander-Arnold i passada de la mort del lateral que Firmino, que havia iniciat la jugada, va acabar a pler.

A la represa, tret d'un xut de Mané, el Liverpool gairebé no va inquietar Casillas. Sí que ho va fer Marega, però les seves rematades, en bones posicions, van sortir massa fluixes i centrades.