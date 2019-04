El Barça descarta una lesió de Messi i ni tan sols està de baixa mèdica

El FC Barcelona va descartar una lesió del capità blaugrana Leo Messi arran del cop rebut dimecres passat al nas, que li va provocar una hemorràgia i li va deixar masegat el pòmul, per part del central del Manchester United Chris Smalling. L'argentí ni tan sols està de baixa mèdica i, per tant, l'entitat blaugrana no va emetre cap comunicat oficial. Tot i la disponibilitat, l'argentí probablement no viatjarà a Osca el proper dissabte per al partit que es disputarà a l'estadi d'El Alcoraz. En la sessió d'entrenament d'ahir Messi no va ser amb el grup perquè estava en observació però seguirà la rutina habitual després del partit amb el Manchester United i reapareixerà en l'entrenament que es farà avui.

Messi probablement tornarà a jugar dimarts en el partit de volta dels quarts de final de la Lliga de Campions davant el Manchester United al Camp Nou per acabar de refermar les semifinals que van començar a encarrilar la setmana passada amb una sòlida victòria a Old Trafford, on els blaugrana no havien guanyat mai un partit (0-1). Messi va donar l'assistència a Luis Suárez que va suposar el gol en pròpia porteria de Shaw.