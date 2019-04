L'Estudiantes no dona opcions al Breogán i fuig de la zona baixa

Guiat per Goran Suton i, especialment, per Nik Caner-Medley, el Movistar Estudiantes va assolir una pallissa de valor doble davant un dèbil Cafés Candelas Breogán, un rival directe en la lluita per la permanència que no tan sols va perdre el partit, sinó també el bàsquet average particular amb uns madrilenys que van dominar des del primer moment i no van tenir gaires problemes.