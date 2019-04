El València de Ponsarnau i Rafa Martínez busca la seva quarta Eurocup, avui

El València Basket, amb el santpedorenc Rafa Martínez a les seves files, rep aquest vespre (20.30 hores) l'Alba de Berlín en el tercer i darrer duel de l'eliminatòria final de l'Eurocup, el vencedor del qual es proclamarà campió i disputarà la propera edició de l'Eurolliga.

L'equip taronja vol fer bo el factor pista per assolir el títol, que seria el quart al seu palmarès, després dels conquerits el 2003, 2010 i 2014. Els jugadors dirigits per Jaume Ponsarnau han guanyat els últims onze partits com a locals a l'Eurocup. Per la seva banda, l'equip d'Aíto Garcia Reneses vol repetir la gesta de l'Unicaja al 2017, quan els malaguenys van assaltar la Fonteta amb un 0-18 al darrer quart del duel decisiu.