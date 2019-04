El Barça derrota la Reial Societat

La solvència sense lluentor del Barcelona va condemnar a una competitiva Reial Societat en el Camp Nou (2-1), on el líder de LaLiga Santander va fer un pas més per aixecar matemàticament el títol, que conquistarà si guanya els propers dos partits contra l'Alabès i el Llevant.

Un any més, i ja són 28, l'equip basc segueix sense conèixer la victòria en l'estadi blaugrana. Aquesta vegada, però, va plantar cara fins al final en un xoc equilibrat que va desempatar Jordi Alba en el minut 64, dos minuts després del gol amb el qual Juanmi igualava la diana de Lenglet, de cap, a prop del descans.

Gris. Així va ser el primer temps del Barcelona. Va ser coherent Valverde en jugar amb l'alineació titular. Només va introduir tres canvis pel que fa al partit contra el Manchester United.

Va tornar a la titularitat el francès Ousmane Dembélé, que amb prou feines va generar perill en un primer temps en el qual el líder depenia de les oportunitats de Leo Messi.

Li faltava paciència al Barcelona. No tenia problemes d'intensitat, simplement no trobava la pausa per trobar els forats en la defensa basca.

Messi, amb dues faltes, va ser l'únic capaç d'espantar a Rulli, mentre la Reial Societat, intel·ligent amb l'esfèric, esperava el seu moment per avisar amb la seva primera punyalada.

Va tenir el gol en els seus peus Juanmi. El davanter malagueny va traçar un desmarcatge quirúrgic, es va plantar davant Ter Stegen i l'alemany, amb els peus, va rebutjar la pilota que va anar a parar a Willian José. El brasiler es va trobar l'esfèric i la seva rematada va sortir desviat.

Era el minut 35. El Barcelona, amb més desig que joc, va buscar el gol. Ho va tenir Suárez en una rematada rasa que Rulli, molt atent, va desviar.

A manca de joc, la pilota parada va salvar al Barcelona. Acostant-se al descans, Ousmane Dembélé va treure un córner i Clement Lenglet foradava la xarxa.

La Real no va renunciar a l'empat en la represa. Va pressionar al Barcelona en la sortida de la pilota i va generar perill. Rubén Pardo ho va provar amb un tret llunyà que, després de topar en Semedo, Ter Stegen va tornar a desviar.

El Barcelona va posar una marxa més en la pressió, buscant rematar el partit a través de transicions ràpides després de recuperacions en la medul·lar.

Quan més còmode semblaven estar els locals, la Reial es va retrobar amb una possessió llarga que Merino va culminar amb una assistència a l'espai que Juanmi va rematar subtilment superant, aquesta vegada sí, a Ter Stegen (1-1, min.62).

Poc li va durar l'alegria a l'equip basc. Concretament dos minuts. El temps que va trigar Messi a trobar a Jordi Alba en el carril esquerre.

Aquesta vegada l'internacional espanyol no va assistir a l'argentí sinó que es va enfundar el vestit de davanter i es va atrevir amb una rematada seca amb la destra ajustada al pal dret de la porteria defensada per Rulli.

Després del gol, el Barcelona no va tancar el partit, malgrat intentar fer el tercer a la contra. Buscava una mica més de control Valverde amb l'entrada de Coutinho. El brasiler va substituir a Dembélé i va rebre xiulades per part de la graderia del Camp Nou, que no va oblidar el gest de tapar-se les oïdes per celebrar el gol que entre setmana va marcar al Manchester United.

En la gespa, la Reial seguia intentant-ho, mentre el Barcelona esperava tancar el partit. Rakitic va tenir la sentència en una arribada per la dreta. Un triomf sense lluentor que apropa al Barcelona al títol.

Dos sospirs li queden al Barcelona per aixecar matemàticament LaLiga. Sis punts, sempre que l'Atlètic de Madrid no punxi, que vol sumar en Mendizorroza, i contra el Llevant, de nou en el Camp Nou, per centrar-se exclusivament en la 'Champions'.