El Girona se la juga a Vigo i l'Atlètic encara vol pressionar

El Girona d'Eusebio es juga avui, al camp del Celta, una bona part de les seves possibilitats de no haver de patir en el tram final de la lliga. L'equip blanc-i-vermell, que encadena quatre derrotes seguides, juga de manera consecutiva al camp dels gallecs, que tenen dos punts menys, i del Valladolid, que és tres punts a sota i marca la zona de descens. Els gironins, que recuperen Bernardo en l'eix de la defensa, també hauran d'estar pendents del Rayo-Osca de després per si es compliquen les possibilitats de salvació i entren més equips en la lluita.

D'altra banda, l'Atlètic de Madrid, que la setmana passada va reduir a nou punts la diferència respecte del Barça, es pot situar provisionalment a sis en cas de guanyar al camp d'un Eibar còmodament classificat i que no té problemes per sota, ni grans aspiracions per dalt. Els matalassers recuperen Godín i Lemar, després de superar sengles problemes físics, i també Giménez, sancionat el darrer partit. L'Eibar també té baixes en defensa, les de Rubén Peña, Arbilla i Ramis.