Igualada viu una reeixida Cursa de RAC1

La Cursa de RAC1 va acolorir ahir el centre d'Igualada amb el llampant vermell corporatiu de la clàssica samarreta de la prova. Fins a 1.981 atletes van prendre part en la primera edició de la Cursa de RAC1 que es desenvolupava fora d'una de les quatre capitals de província del país, una participació equiparable a la registrada a Lleida, l'octubre passat, en la quarta edició.

El vermell va tenyir el passeig de Mossèn Jacint Verdaguer des de primera hora del matí. A partir de les deu, l'emissió en directe del programa matinal del cap de setmana de RAC 1, Via lliure, conduït per Xavi Bundó, va donar caliu a l'àrea on hi havia situada la línia de sortida.

Roger Roca dinamitza la prova

El veterà atleta igualadí Roger Roca, de 41 anys, subcampió europeu de duatló (2008) i campió estatal de marató (2005), va imposar un fort ritme durant els primers mil metres d'una cursa de 5 km. Roca va completar el quilòmetre inicial en menys de tres minuts i va propiciar la ràpida selecció dels millors corredors. Només el vilafranquí Lahcen Ait Alibou (CA Igualada) i el barceloní Albert Nogueras (ISS l'Hospitalet) van respondre de forma positiva a l'exigència competitiva imposada per l'igualadí.

El talent físic de Lahcen Ait Alibou, de 22 anys, va facilitar que assumís el lideratge de la prova abans de completar el segon quilòmetre, perseguit de prop per Roger Roca i Albert Nogueras. El migfondista del CAI no va cedir la primera posició en els tres quilòmetres següents i es va imposar amb un registre de 15' i 03'', temps que li va permetre establir un nou rècord de la Cursa de RAC1. Fins ahir, l'atleta que l'havia completat en menys temps havia estat Juan Manuel Álvarez, que va vèncer el 2015 amb una marca de 15' i 34''. Albert Nogueras i Roger Roca van pugnar per la segona posició fins al darrer tram. En aquest, l'atleta santsenc, de 26 anys, va doblegar la resistència de Roger Roca.

Cinquè triomf per a Jes Bonet

Jes Bonet va mantenir el seu domini en categoria femenina. Bonet va afrontar la cinquena edició de la Cursa de RAC1 amb el repte de repetir el triomf signat a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. L'atleta va refermar el seu lligam amb la prova i va reincidir en segellar la seva cinquena victòria, amb un temps de 19' i 15''. Van completar el podi Laurence Prigent i Francina González.

Per últim, en la categoria reservada als periodistes, tècnics i d'altres professionals de RAC1, va vèncer, per segona edició consecutiva, el director de l'emissora, Jaume Peral, en categoria masculina. Tot i que Xavi Alujas i Aleix Parisé encapçalaven aquesta classificació a l'equador del recorregut, Peral va tornar a exhibir el seu domini estratègic de les proves atlètiques per assolir una marca final de 20' i 07'', només un segon superior a la que li va donar el primer lloc a la quarta edició, a Lleida. Alujas i Parisé van completar el recorregut en 20' i 31''.

En l'apartat femení, Laia Framis va certificar el seu primer gran èxit a la Cursa de RAC1, amb un registre de 27' i 58''.

Els periodistes Aleix Parisé i Edu de Batlle van ser els mestres de cerimònies de l'acte d'entrega de trofeus i guardons, que va tenir la complicitat i la participació de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i de la regidora d'Esports, Rosa Plassa.