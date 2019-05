Del Águila, Palma i Puiggròs seran amb els equips estatals

El jugador andalús del Baxi Manresa Paco del Águila, la basquetbolista del Cadí la Seu Anna Palma i la manresana del Segle XXI Estel Puiggròs han entrat a les diverses convocatòries d'equips estatals de base. Així, Del Águila serà a una concentració de l'estatal masculina sub-20 per afrontar l'europeu d'Israel. Palma, per la seva banda, celebrarà la renovació per un any amb el Cadí amb una convocatòria per a l'equip sub-19 que prepara el mundial de Tailàndia. Finalment, Puiggròs també és entre les escollides de la selecció femenina sub-18 que s'entrenarà per afrontar el campionat continental de Bòsnia.