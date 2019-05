El Navarcles guanya de penal però diu adeu a l'ascens

Proesa insalvable dels navarclins, que van pagar massa car els errors del 0-3 de l'anada. Un gol de penal al minut 75 va maquillar l'eliminatòria però, com era d'esperar, no va ser suficient i s'acomidia, així, de l'aventura de la promoció d'ascens. Una primera part igualada i imprecisa, en la qual la Palma va buscar fer bons els mèrits de l'anada, dues ocasions manifestes de gol desaprofitades i un possible penal no xiulat a favor del Navarcles va ser el més destacat.