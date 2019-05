Dues parelles visiten el Frak per entrenar-se per a la Blackpool Dance

Les parelles Joel López i Kristina Bespechnova, que viuen a Hong Kong, i els nord-americans Andrei Kozlovsky i Ásta Sigvaldadottir van ser a les instal·lacions del Frak Manresa per entrenar-se per a la Blackpool Dance Festival, la competició més prestigiosa del món. El Joel i la Kristina sempre que venen a Europa ho aprofiten per entrenar-se a les instal·lacions del Frak Manresa i visitar la família de Sant Joan de Vilatorrada.