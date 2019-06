Arriba el Ral·li del Solsonès amb tots els al·licients de les proves de terra

arxiu particular

Jordi Castellà, un dels inscrits al Ral·li del Solsonès, pilotarà un Peugeot 206 arxiu particular

El Biela Club Manresa organitzarà dissabte la desena edició del Ral·li del Solsonès, la primera prova de terra del Campionat de Catalunya i també puntuable per altres competicions de terra de l'àmbit català. La novetat d'aquest 10è Ral·li del Solsonès és la presentació d'un recorregut mundialista, compost de trams espectaculars amb salts, revolts ràpids i zones lentes i tècniques, on es posaran a prova les habilitats dels pilots i copilots. Seran 55 quilometres contra el crono, on hauran de disputar tres trams diferents de pura conducció, amb sortida i arribada a la localitat de Solsona.

El ral·li es disputarà en una sola jornada, la de dissabte, que estarà repartida de la següent manera. Durant el matí es duran a terme les verificacions administratives i tècniques, i a partir de les 12 h del migdia arrencarà el primer participant, mentre que a les 18.30 h la prova acabarà. Les assistències estaran ubicades al complex de Galls Motor, lloc on els equips mundialistes fan testos per preparar els ral·lis. Els horaris de pas són els següents: AI (12.58 h), B1 (13.38 h), A2 (14.38 h), B2 (15.18 h), A3 (16.18 h), B3 (16.58 h) i C1 (17.55 h). Un dels al·licients del Ral·li del Solsonès és que els organitzadors tindran en exclusiva el camió del Dakar que va disputar l'edició del 2017, pilotat pel pilot local Àlex Aguirregaviria. És la primera vegada que un camió competeix en un ral·li de terra contra altres vehicles, ja que només ho havien fet en altres disciplines. En aquest aspecte, la prova serà un referent.