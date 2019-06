L'ala del Manresa FS Asis Boukhress és convocat per la selecció del Marroc

El jugador manresà d'origen mar-roquí Asis Boukhress ha estat convocat per participar en una concentració de sis dies de la selecció marroquina de futbol sala. L'estada s'iniciarà el proper dilluns a Kenitra i s'allargarà fins al següent dissabte. El seleccionador de la vigent campiona d'Àfrica, Hicham Dguig, ha de definir els pròxims mesos el grup de 15 jugadors que ha de representar el Marroc a la propera edició de la Copa d'Àfrica, que es jugarà al país magrebí el gener del 2020.

Una proposta inesperada

La possibilitat de ser convocat per la selecció marroquina va sorgir l'últim dissabte d'abril. Aquell dia, Asis Boukhress va jugar amb el Manresa FS el partit corresponent a la 26a jornada de lliga del grup 3 de Segona Divisió B, a Canet. Els blanc-i-vermells es van imposar als maresmencs per 1 a 6 i Asis va signar els tres primers gols de l'equip dirigit per Paco Cachinero. Després del partit, tal com relata Asis, «un espectador es va dirigir a mi i es va presentar com a observador de l'equip nacional del Mar-roc. La seva missió era buscar i trobar jugadors que poguessin integrar-se a la selecció». Rabie Zaari li va demanar «gravacions d'altres partits on jugués, que li vaig facilitar. Aquell mateix cap de setmana, em va informar que hi havia moltes possibilitats que em convoquessin».

El manresà no és l'únic jugador establert a l'Estat d'ascendència marroquina que prendrà part a l'estada de Kenitra. L'acompanyarà l'ala esquerrà Azzedine Koukouss, Tití, que milita al Bisontes de Castelló (Segona Divisió).

L'ala admet que no coneix gaire el futbol sala marroquí. «Sé que al nord és on més ha arrelat el futbol sala i que a Kenitra hi ha un dels millors equips, l'Ajax». Reconeix que se sent «orgullós» de poder representar el Marroc i es marca el repte de «convèncer el seleccionador per jugar la Copa d'Àfrica, reeditar el títol i classificar la selecció pel Mundial de Lituània»

Asis Boukhress i la seva família van establir seva residència al Bages l'estiu del 2006, quan Asis tenia 12 anys. Va descobrir el futbol sala a Monistrol. El Manresa FS el va fitxar quan era juvenil. A hores d'ara, ha completat sis temporades al primer equip de l'entitat.