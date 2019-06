Les dones de l'Avinent Manresa segellen la cinquena permanència a l'elit estatal

L'equip femení de l'Avinent CA Manresa va certificar a la final per a la permanència la seva condició d'equip consolidat a la Lliga Iberdrola, la nova denominació de la Divisió d'Honor femenina. Les atletes dirigides per Joan Lleonart van assolir el tercer lloc al madrileny Centro Deportivo Municipal Aluche i, per tant, l'onzena posició final a la màxima categoria estatal. La propera temporada, les manresanes competiran per sisè curs seguit a la Lliga Iberdrola.

Mònica Clemente, Paula Raul, Sofía Zorrila i Meritxell Soler van ser les atletes més destacades ahir. Sofía Zorrilla es va imposar en la prova de salt d'alçada amb una marca d'1,72 metres i va obrir el compte de victòries bagenques. Paula Raúl i Mònica Clemente van signar els altres dos primers llocs aconseguits per atletes bagenques amb registres remarcables. Raúl va fer un temps de 13 segons i 88 centèsimes en els 100 m tanques i la prometedora especialista en salt de perxa va vèncer amb una marca de 4,30 metres.



Millor marca de Meritxell Soler

La migfondista santjoanenca Meritxell Soler va posar una nova frontera als seu límits i va ser segona en els 3.000 m llisos amb un registre de 9', 44'' i 82 cts, millor marca personal. Només la va poder superar Atteneri Tur Alcobre (9', 38'' i 51 cts), atleta del Ria Fer-rol. No va ser l'únic segon lloc certificat per les manresanes. Marina Guerrero va tornar a palesar el seu excepcional moment de forma i va ser segona en els 1.500 m llisos (4' 38'' i 68 cts). Mar Juárez també va signar una segona posició en els 5.000 m marxa (24' , 22'' i 21 cts) i, finalment, Júlia Quevedo i Ainhoa Martínez van completar el quintet de segones classificades de l'equip bagenc en el triple salt i el llançament de pes, en desplaçar-se 11,82 m i llançar a una distància de 13,54 m.

Els tercers llocs de Núria Tió Peig en els 800 m llisos (2', 12'' i 81 cts); de Mercè Guerra en els 3.000 m obstacles (10', 51'' i 84 cts) i de Blanca García en el llançament de javelina (42,94 m) van permetre a l'equip totalitzar onze podis al complex esportiu madrileny.



El desè lloc va ser a l'abast

L'onzena posició final aconseguida enguany iguala la classificació de la temporada passada. Tot i això, les manresanes van tenir al seu abast una millor posició final. El cinquè lloc de l'Avinent CA Manresa en l'última prova, el relleu 4x400 m llisos, combinat amb la primera posició del Ria Ferrol, va impossibilitar quedar entre els deu millors equips de l'Estat. A més, una actuació que hauria reflectit l'autèntica vàlua atlètica de Montse Montañés en el llançament de martell i de Meritxell Tar-ragó en els 400 m llisos, hauria catapultat l'equip manresà a lluitar per la primera posició de la Final per la permanència.

El descens a Primera Divisió de l'històric Tenerife Cajacanarias palesa la competitivitat de la Divisió d'Honor femenina. L'altre equip que va perdre la categoria va ser el Juventud Atlética Elx.

Pel que fa a la lluita pel títol, el Platges de Castelló va aprofitar la desqualificació de l'equip del València Esports en el relleu 4x400 m llisos per aconseguir el ceptre estatal i trencar l'hegemonia del conjunt valencià, campió durant 26 temporades consecutives.