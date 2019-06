El Manresa confia en la promesa de l'alcalde de canviar la gespa el 2020

Tots els equips ascendits del Manresa van ser rebuts a l'ajuntament de Manresa per l'alcalde, Valentí Junyent

La Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa va ser divendres l'escenari de la recepció dels equips del Centre d'Esports Manresa que han aconseguit èxits esportius en la temporada que tot just ha finalitzat. Destaca de manera especial l'ascens assolit pel primer equip del club, que tornarà a Tercera Divisió després d'onze anys d'absència, i també el cadet i l'infantil que han pujat a Divisió d'Honor i dos alevins, que han ascendit a Preferent i a Primera, respectivament.

Els representants del consistori van lliurar obsequis commemoratius als components del club manresà. L'encara alcalde de Manresa en funcions quan es va fer l'acte, Valentí Junyent, conjuntament amb el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, va felicitar efusivament els membres del Manresa pels èxits, malgrat les dificultats que hi ha hagut al llarg de la temporada, i va donar a entendre, a més, que l'any que ve és molt possible que la gespa del Nou Estadi del Congost pugui ser canviada. En aquest sentit, el màxim responsable de la directiva, Luis Villa, que va mostrar l'agraïment per la recepció, ha declarat a Regio7 que «nosaltres agafem el fil del que va anunciar Valentí Junyent i estem molt esperançats que es faci efectiu el canvi de gespa artificial la temporada 2020-21. Actualment la gespa està molt degradada i entenem que la categoria de Tercera Divisió s'ho val».

La instal·lació de l'actual gespa artificial del Nou Estadi es va fer ara fa 12 anys, el 2007, amb la inauguració del partit de Tercera que el Manresa va jugar contra el Barça B de Guardiola el setembre.