Partit amb empat i el Lluc, autor del primer gol

? L'estrena de la Cruyff Court dels Hostalets de Pierola va comportar un partit de futbol en el qual van intervenir molts nens i nenes, vestits amb pitralls taronges i blaus. Un equip era entrenat per Pep Guardiola i l'altre, per Susila Cruyff. El primer gol de la història de la Cruyff Court va ser marcat pel Lluc amb un bon xut creuat. Quan li van preguntar que a qui el dedicava, no va saber què dir i el presentador de l'acte, Xavier Torres, li va proposar que ho fes als companys. Al final, el resultat va ser d'un fraternal empat a quatre gols.