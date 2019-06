El combinat estatal sub-21 busca el cinquè europeu i la revenja contra Alemanya

La selecció espanyola sub-21 s'enfrontarà aquest vespre (20.45 h) al combinat d'Alemanya en la final del campionat d'Europa amb la intenció d'aconseguir el seu cinquè títol de la categoria i de buscar la revenja davant d'una selecció, l'alemanya, que va ser la bèstia negra estatal fa dos anys, en la final de Polònia.

Els jugadors entrenats per Luis de la Fuente han anat de menys a més en el torneig. Van començar perdent amb l'amfitriona Itàlia i van estar a dos minuts de quedar-se fora de l'europeu i dels Jocs Olímpics de Tòquio. Un gol de Fornals davant de Bèlgica va canviar la sort de la rojita i ja no ha tingut rival d'ençà d'aquella victòria. Amb la golejada davant Polònia i contra França a les semifinals, els espanyols arriben imparables en aquesta cita tant important. El combinat estatal es trobarà aquesta nit una selecció que no coneix la derrota. Els alemanys tan sols van cedir un empat en l'última jornada de la fase de grups. Espanya haurà d'estar atent al talent de Florian Neuhaus, a la potència de Lukas Klostermann i a les aturades d'Alexander Nübel.