Tres igualadins buscaran l'ascens amb la selecció holandesa

Tres representants de la capital de l'Anoia participaran en els World Roller Games, però no ho faran amb alguna de les seleccions estatals. Competiran defensant el color taronja de l'equip holandès en la tercera categoria de la competició, l'anomenada Challenger's Championship, un torneig de nivell inferior al seu.

Els dos jugadors igualadins de l'equip oranje són Tety i Èric Vives, pertanyents a l'Igualada Rigat i de l'HC Piera, respectivament. Es diuen Boersma de segon cognom. La seva mare és holandesa. Per això juguen en aquest equip nacional.

L'entrenador és un altre igualadí, Joan Doncel, que prepara el Piera des de fa cinc temporades. Davant d'aquesta cita, explica que «jugarem la tercera categoria, però no és la que ens pertoca. Per nivell, hauríem de ser a la segona [l'anomenat Intercontinental Championship], però la federació internacional imposa el sistema de quotes per continent a les diferents divisions. D'aquesta manera, després d'haver quedat setens en el darrer europeu, caiem fins al tercer nivell per fer entrar equips com Austràlia o Egipte en el segon, als quals guanyaríem clarament».

Doncel explica que «volíem renunciar al torneig, ja que suposa unes despeses que podíem destinar al proper europeu, però al final hi anem perquè, si guanyem, tenim assegurat l'accés a la segona categoria per als propers Jocs», que es faran el 2021 a San Juan, a l'Argentina. Els seus principals rivals sembla que poden ser Bèlgica i Àustria, a l'altre grup, però Doncel espera vèncer, «ja que tenim el reforç de tres jugadors més, de Vilanova, Palafrugell i Lloret, també de progenitor holandès, que fan pujar molt el nostre nivell». El debut, el dia 7, i tots els partits, al pavelló de la Maurina de Terrassa.