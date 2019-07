Dembélé pot tornar a valorar el seu fitxatge pel Bayern

El futur d'Ousmane Dembélé al FC Barcelona sembla més difús que fa unes setmanes. Les més que probables arribades de Griezmann i, sobretot, la sorprenent de Neymar provoquen que el jove jugador francès vegi cada vegada menys possibilitats de tenir minuts al club blaugrana, en el qual alguns problemes de comportament i, sobretot, les lesions, l'han llastat massa.

Per aquest motiu, Dembélé ja no es mostra tan tancat a buscar-se el futur a fora. Podria formar part de l'operació que ha de portar Neymar de tornada al Camp Nou. De fet, el club francès podria estar interessat tant en ell com en Coutinho a l'hora de reforçar l'equip i al Barça també li podria interessar a l'hora d'abordar el complicat retorn de l'estrella brasilera.

Però hi ha d'altres possibilitats. El Bayern de Munic està renovant la seva plantilla i Dembélé està entre els objectius de l'equip que dirigeix Niko Kovac. Diverses fonts han publicat que el Barça hauria refusat una oferta de 70 milions per un futbolista que va costar més de cent milions llargs, però que ja té dos anys amortitzats. En cas que es consumin els fitxatges, el Barça hi estaria força interessat.

L'equip blaugrana, de la seva banda, va anunciar ahir que el seu primer fitxatge, l'holandès Frenkie de Jong, serà presentat divendres a les set de la tarda.