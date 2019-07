La selecció d'Estel Puiggròs s'endú el cinquè lloc després de vèncer Alemanya

La jugadora manresana Estel Puiggròs (Segle XXI) va obtenir amb la selecció el cinquè lloc en l'Europeu sub18 disputat a Bòsnia i Herzegovina, després de vèncer Alemanya de forma contundent (86-61) en el partit per determinar el cinquè i sisè lloc del campionat. L'actuació de Puiggròs en aquest enfrontament va ser discreta, després de no sumar cap punt en els deu minuts de joc que va disputar. La manresana ha anotat 3,9 punts; 1,4 rebots i 1,4 assistències per partit. La selecció espanyola va caure als quarts de final després de perdre contra la selecció d'Itàlia (76-63). Les italianes van ser finalment les campiones de l'Europeu, en guanyar la final a la selecció nacional d'Hongria.