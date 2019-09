L'Igualada Rigat guanya a Caldes en la presentació de l'equip local

Una victòria amb remuntada inclosa ha aconseguit l'Igualada Rigat davant del flamant subcampió de la Lliga Catalana, el Caldes, en el dia de la presentacio dels 28 equips de l'entitat vallesana. El matx ha estat un més de preparació per a l'Igualada, ara entrenat per Francesc Linares, que el proper dissabte rebrà el Barça a les Comes, en partit de Supercopa.

El partit a Caldes no va començar gens be per als igualadins, ja que als trenta segons en un xut de Marcos Blanqué va ser desviat per l'estick de Bars sense que el porter igualadi pogues fer res. De mica en mica, els anoiencs es treien la son de les orelles i als quatre minuts i mig, Sergi Pla enviava una bola al pal. pero mig minut mes tard, el jove Marcos Blanque feia el 2-0 aprofitant una assistencia de Cristian Rodriguez. Això no va desanimar l'IHC que va continuar dominant i una contra de Sergi Pla, amb un potent i colocat xut, suposava el 2-1. Linares va decidir fer rotacions amb els vuit jugadors de pista disponibles per mantenir l'alt ritme de joc. Als divuit minuts un xut de Ton Baliu desviat va rebotar a la tanca de darrera porteria on el jove del planter Bernat Yeste amb la canya a punt va aprofitar per fer l'empat a dos gols. A vuit segons pel descans, una jugada d'atac igualadina va ser culminada pel junior Aleix Marimon en el 2-3 i demostrant que pot ser un jugador a tenir en compte tot i la seva joventut.

Sentència amb la desena falta

Als cinc minuts de la represa, es podia haver ampliat l'avantatge amb una falta directa per targeta blava que Jordi Mendez no va encertar a transformar. I quan feia un segon que el Caldes havia recuperat el quart jugador, un xut des de la frontal del capita Ton Baliu va suposar el 2-4.

En els millors minuts de joc dels anoiencs només la manca d'encert impedia ampliar l'avantatge. Com als deu.minuts un clar contraatac en solitari de Méndez que no va marcar i en el contraatac Ferran Rosa feia el 3-4. Un gol que va donar aire als calderins i van jugar en aquests instants els millors minuts dels locals on les intervencions d'Elagi Deitg impedien els gols.

Als quinze minuts, Ferran Rosa no va encertar a marcar un penal per blava a Bars, davant un fantastic Elagi. Pero en inferioritat, Cristian Rodriguez aconseguia l'empat a quatre. I trenta segons mes tard, els igualadins van fer la desena falta i Cristian Rodriguez va enviar al travesser il'esfèrica no va saber aprofitar l'ocasió. A manca de quatre minuts i mig pel final, també el Caldes va fer la desena falt que un inspirat Sergi Pla transformava en gol, assolint el 4-5 que seria definitiu.

CALDES: Gerard Camps, Cristian Rodriguez, Xavi Rovira, Marcos Blanqué i Roger Acsensi, -cinc inicial-, Ferran Rosa, Alvaro Gimenez, Alexandre Asencsi, Sito Ricart i Roger Bertran (ps).

IGUALADA RIGAT: Elagi Deitg, Sergi Pla, Ton Baliu, Roger Bars i Jordi Mendez, -cinc inicial-, Marc Palau, Tety Vives, Bernat Yeste, Aleix Marimon i Manel del Valle (ps).

Arbitre: David Algarra. Va mostrar targeta blava a Marcos Blanqué, del Caldes, i a Roger Bars (Igualada).

Gols: 1-0 Marcos Blanque, min 0.30; 2-0 Marcos Blanque, min 5.30; 2-1 Sergi Pla, min 11.30; 2-2 Bernat Yeste, min 18.00; 2-3 Aleix Marimon, min 24.52; 2-4 Ton Baliu, min 32; 3-4 Ferran Rosa, min 35; 4-4 Cristian Rodriguez, min 41; 4-5 Sergi Pla (fd), min 45.30.