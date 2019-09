Un contundent Catalana Occident cadet apallissa un feble Granollers

Victòria desmesurada del cadet preferent del Manresa contra un Granollers molt feble sota la cistella. La diferència des de la línia de triple va ser fatal per als vallesans. Mentre que el Catalana Occident va aconseguir anotar 19 triples, el CB Granollers es va quedar amb només dos triples d'onze intents. El jugador més destacat del partit va ser el manresà Biel Salat, amb 23 punts. De fet, el visitants no van tenir en cap moment la oportunitat de capgirar el marcador, ja en un primer quart per oblidar (37-14). És més, no van igualar el marcador en cap moment del partit, i en l'últim període només van registrar 7 punts, per 27 del Catalana Occident.