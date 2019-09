Podrien tancar el Camp Nou un partit per Griezmann

Segons l'última informació publicada pel diari El Mundo, el jutge instructor designat pel Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) hauria proposat tancar el Camp Nou per un partit com a local per sancionar el club blaugrana a causa de l'operació Griezmann. L'altra proposta del jutge és una sanció econòmica al Barça de 300 euros. Tot això només podrà aplicar-se si es demostra que el Barça havia negociat amb el jugador francès quan aquest encara tenia contracte amb l'Atlètic de Madrid. Des del club madrileny, segons informa El Mundo, entenen que la sanció econòmica és molt lleu, tot i que és la quantitat que dicta la normativa en aquests casos, i Juantxo Landabere ha proposat el tancament per un partit de l'estadi blaugrana com a alternativa.

La instrucció prové de la denúncia que va presentar l'Atlètic de Madrid a la RFEF en considerar que el Barça havia negociat amb Griezmann quan aquest tenia contracte en vigor. Si les presumpcions del club blanc-i-vermell són certes, l'entitat blaugrana tindrà una sanció que, probablement, suposarà el tancament del Camp Nou un partit com a local. La decisió final està prevista per a avui i el dictamen el farà la jutgessa única de Competició, Carmen Pérez.

Davant aquesta possibilitat, el Barça, segons les informacions d'El Mundo, considera que no existeix cap tipus d'infracció i que, per tant, no s'haurà de tancar el Camp Nou. La prova que ha adjuntat l'Atlètic de Madrid és un correu electrònic de l'advocat de Griezmann dirigit al jugador amb les condicions per marxar al Barça.