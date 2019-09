Sanció de 300 euros al Barça «per infracció lleu» en el cas Griezmann

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol ha sancionat el FC Barcelona amb una multa de 300 euros per cometre «una infracció lleu» en el fitxatge del francès Antoine Griezmann, que fins a la temporada passada es trobava a les files de l'Atlètic de Madrid.

Segons el comunicat emès, des de Competició es considera que l'entitat blaugrana va cometre la infracció en mantenir converses amb Griezmann quan el francès tenia un contracte en vigor amb el club matalasser i sense avisar en cap cas prèviament per via formal l'Atlètic de Madrid, que era el seu club aleshores.

Tot i que el Barça podia veure's exposat al tancament del Camp Nou durant un partit, finalment el Comitè ha optat per una multa econòmica molt simbòlica, i deixa Griezmann sense responsabilitat disciplinària.



Neymar i el Barça, als jutjats

El FC Barcelona i Neymar, jugador del PSG, estan citats avui pel Jutjat dels social número 15 de la capital catalana per una doble demanda que està relacionada amb la prima de renovació que l'exjugador del Barça va pactar a l'estiu del 2016, un any abans d'anar-se'n a París, al seu actual club.

El litigi, en l'àmbit laboral, té per objecte intentar resoldre les discrepàncies sobre la liquidació econòmica en el moment de la marxa del jugador al PSG a l'agost del 2017. Després d'haver tingut un parell d'ajornaments, la vista es fa avui i hi estan convocats tant Neymar com representants del Barça, encara que el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, no hi acudirà i potser tampoc el jugador, que resideix a París i que estarà representat en el judici pels seus advocats i un procurador.

Les parts estan citades a les 9.30 hores i abans de l'inici de la vista hauran de comparèixer per tal de completar el tràmit de conciliació.