El Manresa es vol fer fort al Congost davant d'un dels equips revelació

El Castelldefels, un dels equips revelació en l'arrancada de la Tercera Divisió, serà el rival demà (12 h) del Manresa al Nou Estadi del Congost. Els costaners, en les cinc jornades ja disputades, han sumat deu punts; això sí, en la primera jornada en va fer tres sense haver de jugar davant el retirat Reus. El Castelldefels, a diferència de les darreres temporades, que més aviat havia hagut de lluitar per no baixar, sembla que enguany els objectius poden ser uns altres, almenys si es tenen en compte els resultats que ha obtingut fins ara i que l'han situat en quarta posició, darrere de l'invicte Pobla Mafumet (15 punts), l'Hospitalet (13) i l'Horta (10).

En el cas del Manresa, vol oblidar amb un bon resultat davant el Castelldefels l'oportunitat desaprofitada diumenge passat al Feliu i Codina quan va caure derrotats per 2 a 1 malgrat disposar de moltes oportunitats, sobretot a la primera part, per doblegar un dels rivals més potents, l'Horta. L'equip d'Andreu Peralta, amb sis punts al caseller (és dotzè), no té cap baixa per a aquest enfrontament. El tècnic ha comentat que «intentarem, com cada setmana, sumar els tres punts. Volem ser nosaltres mateixos i competir. Juguem al nostre camp i n'hem de treure el rendiment més gran possible, tant en les accions ofensives com en les defensives, per evitar que ens facin mal».

Sobre el Castelldefels, el contrincant de demà, l'entrenador blanc-i-vermell ha dit que «és un rival que porta una dinàmica molt positiva. Encaixa molt pocs gols i és capaç de fer-te mal quan té la pilota. Són molt verticals i creen espais, generen i tenen gol. Han fet un molt bon inici de lliga i aquesta bona dinàmica els fa encara més forts del que són».