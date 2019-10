Ensurt de Marc Márquez al patir una dura caiguda que l'ha enviat a l'hospital

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha resolt sense cap tipus de lesió la seva aparatosa caiguda durant la primera sessió d'entrenaments del GP de Tailàndia i, literalment, el director mèdic de la competició, l'espanyol Ángel Charte, ha reconegut que el català l'hi ha etzibat "una bronca de collons "per enviar-lo a fer proves a l'hospital de Buriram.



Tot i l'espectacularitat de la caiguda, Márquez no tindrà problemes per seguir competint. Aquest diumenge aspira a proclamar-se altre vegada campió del món de Moto GP.



"Márquez ha tingut una caiguda important, bastant aparatosa i el que ens ha sorprès inicialment és que quan això passa sol ser un pilot que s'aixeca ràpid, i en aquest cas no s'aixecava. Hi havia una causa per això, li faltava la respiració, li costava molt ventilar a nivell d'inspiració", ha explicat el traumatòleg espanyol.