El moianès Adri Arnaus s'encalla i baixa al setè lloc a l'Obert d'Espanya

El golfista moianès Adri Arnaus va disminuir el nivell en la tercera jornada de l'Obert d'Espanya i, després de dos grans primers dies, en què era colíder, ahir va baixar fins a la setena posició de la general. El primer dia va acabar amb 65 cops i el segon, amb 66, mentre que ahir en va fer 72 i es va reflectir en la classificació general.

Ara mateix, al capdavant de l'Obert d'Espanya hi ha el golfista basc Jon Rahm, que ahir va aconseguir 9 cops més que Adri Arnaus i està a 7 de diferència del moianès. L'altre colíder, Rafa Cabrera-Bello, tampoc va tenir el seu millor dia i va acabar en 70 cops. Ara mateix està a 5 del Rahm, igual que Samuel del Val, que ahir va ser lleugerament millor que el golfista canari i estan empatats en el segon lloc de la classificació general. Després de l'exhibició d'ahir, sembla molt difícil que cap dels perseguidors pugui remuntar el resultat de Jon Rahm, que té moltes opcions de proclamar-se guanyador de l'Obert d'Espanya avui. Els tres primers classificats són golfistes estatals. Si no hi ha una sorpresa absolutament majúscula, hi haurà un vencedor espanyol a l'Obert de Madrid, fet que no passava des de l'any 1995, quan ho va aconseguir Severiano Ballesteros.