Sant Fruitós premia David Checa i Paula Fernández com als millors

El motociclista David Checa i la jugadora de futbol de Primera Divisió Paula Fernández van ser honorats amb els màxims premis en la Festa de la Nit de l'Esport de Sant Fruitós de Bages 2019, que es va celebrar divendres al pavelló poliesportiu.

Per motius d'agenda vinculats a les seves respectives trajectòries professionals, ni David Checa ni Paula Fernández van poder ser presents en l'acte. David Checa Carrera va ser campió del món de resistència el curs passat amb l'equip francès de Kawasaki. Per la seva banda, la jugadora de futbol Paula Fernández Jiménez va jugar la campanya 18-19 amb el Màlaga CF, de Primera Divisió, la categoria en la qual es manté ara a les files del Rayo Vallecano.

Uns 400 comensals van acudir a l'ecte, que es va dur a terme al pavelló i va ser presentat per Arcadi Alibés i Cristina Fàbregas, i presidit per l'alcalde Joan Carles Batanés. També hi eren Cristian Marc Huerta (regidor d'Esports), Josep Empez (president del Consell Esportiu del Bages), Fernando Peñarrubia (delegat a les comarques centrals de la Federació Catalana de Bàsquet) i Mercè Rosich (presidenta del Club Atlètic Manresa).

Cada club va poder realitzar els reconeixement especials als seus equips i esportistes, mentre que, per part del jurat, se'n van fer uns quants d'especials. A títol pòstum, es van distingir Àngel Garcia, destacat tècnic d'atletisme, i Josep Miramunt, conegut per les seves ascensions als pics dels Pirineus de més de 3.000 metres.

El premi llegenda va ser per a Josep Mensa Ferrer, que va tenir tota una vida dedicada a l'Asfe. D'altra banda, també es va fer una distinció a David Fernández Fuentes per la seva trajectòria com a àrbitre de voleibol, que l'ha dut a assolir la internacionalitat en aquesta tasca.

Es van premiar els millors en les diferents categories i funcions de la pràctica esportiva. Pel que fa als entrenadors, els distingits van ser: Jesús Vidal Sánchez en el vessant de formació, i Iván Pozo (de l'Asfe voleibol) i Jaume Ponsarnau (el tècnic del València Basket, de lliga ACB, i campió de l'Eurocup) dins de les categories dedicades a l'elit.

Pel que fa als equips, el Paidos Sallent de bàsquet preinfantil va rebre el premi femení, mentre que el masculí va ser per al sènior del Vaillant Asfe de bàsquet.

A banda dels millors esportistes en categories absolutes, premis grans que es van adjudicar a Checa i Fernández, també es van valorar els mèrits d'altres, segons les edats. En veterans, els guardons van ser per a Guillem Muñoz, ciclista de diferents categories i modalitats, i Montserat Prat, saltadora de perxa. Finalment, en la categoria de sub-18, els dos premiats van ser la nedadora d'artística Antònia Prat Pesce i l'atleta Jan Díaz Basullas.

Aquesta va ser la tercera edició de la Nit de l'Esport de Sant Fruitós en aquesta etapa, la qual es va celebrar en el format de sopar al pavelló del municipi, amb un preu de 15 euros per cada tiquet. S'espera que, els propers anys, el certamen pugui seguir tenint continuïtat per poder premiar les persones de Sant Fruitós de Bages vinculades al món de l'esport, les quals, com es va demostrar una vegada més enguany, són moltes, de disciplines molt àmplies i diverses, i amb uns resultats de molt nivell.