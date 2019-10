VÍDEO | Què li va dir Dembélé a Mateu Lahoz?

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, va lamentar les dues expulsions que va patir el seu equip aquest diumenge al Camp Nou, després d'una victòria "important i complicada" (4-0) davant el Sevilla. El tècnic va mostrar-se especialment estranyat per la vermella a Dembélé, ja que va afirmar que té dificultats per comunicar-se en castellà.

"Això de Dembélé és un misteri perquè és molt difícil treure-li a Dembélé paraules en castellà. No sé què li ha pogut haver dit, però no crec que sigui una frase massa llarga". Efectivament, Valverde no s'equivocava. A l'acta el col·legiat Mateu Lahoz va reflectir que el francès li va dir "ets molt dolent" en dues ocasions.

En ser preguntat per l'actuació de Mateu, que també va expulsar Araujo en els últims minuts del xoc, Valverde va ser clar: "Aquest és el criteri de l'àrbitre. Ha estat un partit bastant net. Sobretot lamento l'expulsió d'Araujo perquè era el seu debut i des d'on estava no m'ha semblat falta", va afirmar.