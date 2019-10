L'Espanyol acomiada el surienc Gallego

L'etapa de David Gallego com a entrenador principal del RCD Espanyol ha estat molt breu. El surienc ha entrenat al club blanc-i-blau durant poc més de dos mesos, quan van iniciar les fases prèvies de la Lliga Europa, fins al dia d'ahir. 16 partits, més 5 d'interí durant la temporada 2017-18, i un sabor amarg després de la seva destitució. La principal causa, tal com va afirmar el club en el comunicat oficial que va emetre per fer públic el seu acomiadament, han estat els mals resultats acumulats en l'inici del campionat de lliga, on només ha aconseguit guanyar un partit de vuit.

Les idees del surienc no han funcionat bé en cap moment. Les rondes prèvies de l'Europa League eren contra rivals molt fluixos i, tot i així, la imatge mostrada no ha estat la millor. A l'Espanyol li costava tocar amb la tecla i, tot i que Gallego creia en les seves possibilitats per remuntar la situació, la seva destitució era inevitable després de la derrota de diumenge a Mallorca (2-0), que ha deixat l'equip a la zona de descens a Segona Divisió. L'objectiu del club blanc-i-blau ara és reconduir la situació actual de l'equip.

L'Espanyol va voler agrair tota la tasca exercida pel surienc al club, ja que hi ha estat durant sis anys, on ha escalat a poc a poc i fent-se un nom dins l'entitat blanc-i-blava. Gallego va guanyar dues lligues amb el juvenil A i va ser subcampió de la Copa de Campions juvenil. Després, va seguir amb la seva bona trajectòria dins l'Espanyol en guanyar la Tercera Divisió i aconseguir posteriorment l'ascens a Segona Divisió B, on encara es troba a hores d'ara el conjunt blanc-i-blau. El seu aterratge al primer equip no va ser fruit de la casualitat, sinó que estava avalat pels seus mèrits. Però en cap moment els ha demostrat, al primer equip de l'Espanyol.

En el comunicat publicat ahir a la pàgina web del club blanc-i-blau, l'Espanyol va reconèixer Gallego com a peça clau en la formació de diversos jugadors del primer equip. El surienc va entrenar en categories inferiors Marc Roca, Adrià Pedrosa i Óscar Melendo, jugadors importants actualment de la plantilla.



Machín liderarà el nou projecte

El substitut de David Gallego només es va fer esperar uns minuts després de ser anunciada la seva destitució. El tècnic de Sòria Pablo Machín és l'escollit, tal com va anunciar ahir el RCD Espanyol.

En només dos anys d'experiència a la Primera Divisió estatal, Machín ha aconseguit fer-se un nom a les banquetes d'arreu de l'Estat. El seu debut a la màxima categoria va ser a la temporada 2017-18 amb el Girona FC, equip amb el qual va pujar des de Segona Divisió. Els seus resultats van ser infinitament superiors als que ningú es podia esperar, segurament ni ell es creia que fossin tan bons. Amb un equip pràcticament calcat al que va pujar, va acabar la lliga en desena posició, a només sis punts d'Europa.

La magnífica temporada a Girona va despertar l'interès de diversos equips de la lliga amb un nivell econòmic i esportiu més elevat, i Pablo Machín va marxar cap al Sevilla. El seu inici va ser espectacular i refermava les seves capacitats per ser un dels millors tècnics a escala estatal, ja que fins i tot en algunes jornades va arribar a ser el líder de la Lliga Santander.

Però el segon tram de la temporada el va començar amb mal peu i el Sevilla no estava disposat a acabar malament la temporada i va decidir trencar el vincle que els unia. Ara, viurà amb l'Espanyol la seva tercera etapa en un club de Primera Divisió estatal i la seva tasca no serà gens fàcil, ja que ara mateix els blanc-i-blaus estan en zona de descens.

L'etapa de Gallego a l'Espanyol ha finalitzat. Ara caldrà veure quines propostes li arriben en la seva carrera com a entrenador.