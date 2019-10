Laliga demana que el Barça-Madrid del 26 d'octubre es jugui al Bernabéu per la situació a Catalunya

Laliga ha sol·licitat al Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que el Clàssic que han de disputar el FC Barcelona i Reial Madrid el proper 26 d'octubre a les 13:00 hores al Camp Nou es jugui finalment al Santiago Bernabéu, segons han confirmat a Europa Press fonts de la patronal de clubs.

L'organisme que presideix Javier Tebas hauria pres aquesta decisió per "causes de força major", han indicat les mateixes fonts. L'actual situació que s'està vivint a Catalunya després de la sentència del Tribunal Suprem sobre el 'Procés' i la manifestació sobiranista que està programada per aquest dia a Barcelona serien els motius.