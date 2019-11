Arriba el 2.000 Viratges més ambiciós

El Biela Club Manresa convida avui a una jornada ben intensa de ral·li que és fidel a l'essència del que ha estat històricament aquest ral·li 2.000 Viratges, el més antic en actiu dels que hi ha a l'Estat darrere del Costa Brava, amb 59 i 67 edicions, respectivament. En la prova del Biela s'ha augmentat el total de quilòmetres de cursa, els cronometrats, que han passat a 121 km, la meitat dels quals es cobriran de nit: un dels segells històrics que ha tingut el 2.000 Viratges, els seus trams nocturns.

A més a més, el Biela s'ha esforçat a preparar una prova atractiva, ben diferent de les de les últimes edicions. De fet, només es repeteix un tram, el de Taurons. Se'n recuperen altres de coneguts com ara Aleny i Hostalnou, i s'hi afegeixen la Font (Cardona), Galera (Navàs) i la Guàrdia, en aquest cas a Puig-reig.

L'escuderia manresana ha fet la combinació de quilòmetres en els quals es podran agafar velocitats considerables amb altres de més tècnics. L'exigència serà màxima per als participants, ja que, a més, es preveu que faci fred i humit.



Tram retallat a Puig-reig

Una novetat de darrera hora, que el Biela va comunicar ahir al matí, és la retallada que es farà al tram de la Guàrdia, a Puig-reig, per les queixes de veïns i propietaris. S'ha arribat a una entesa en benefici de totes les parts, segons el Biela.

En el comunicat fet públic per part de l'escuderia manresana es diu que s'ha arribat a aquest acord «pels incidents que hem viscut en el cap de setmana del 16 i 17 de novembre, durant la sessió de reconeixements. Després d'unes quants reunions amb els corresponents ajuntaments, els alcaldes, veïns i persones afectades ens veiem obligats a retallar el tram de la Guàrdia, ja que propietaris i veïns no estan d'acord que la prova passi per les seves carreteres. Aquest tram arrencarà al control R5, on estaran ubicades les ambulàncies, grues i cronometradors per prendre la sortida del tram. Per arribar a la sortida, els equips participants hauran de fer el tros retallat com un enllaç».

Aquesta nit, a les 20.30 hores, al carrer Abat Oliba de Manresa es farà la sortida protocol·lària, que sempre reuneix molt públic. Però la competició es posarà en marxa demà amb la sortida del primer cotxe participant, a les 8.30 del matí, des del parc tancat ubicat de nou a la població d'Artés.

La primera i la segona seccions constaran de tres trams: l'Aleny, Hostalnou i la Font. Tots tres es fan amb una doble passada, amb reagrupament a Artés entre el primer i segon bucle. La cursa s'aturarà al migdia a Cardona, on es donarà per finalitzada la categoria de ral·liesprint, amb lliurament de trofeus al podi situat a la plaça de la Fira (15.40 h). La resta de cotxes es dirigiran de nou a Artés per enfilar les dues seccions restants: Taurons, Galera i Puig-reig. Hi ha reagrupament a Puig-reig entre els dos bucles. La cerimònia final es farà a mitjanit, al podi instal·lat a la discoteca SevenSeven.

Quant al vessant esportiu, es preveu que la lluita pel triomf sigui entre Edu Pons, el flamant campió del 2019, i Albert Orriols, guanyador de la copa d'asfalt.