L'absent Pep Guardiola i Clàudia Pons, premiats a la Gala de les Estrelles

Valentí Guardiola, el pare de Pep Guardiola, va recollir ahir, a l'Antiga Fàbrica Damm, el premi al seu fill com a millor entrenador català de futbol en la Gala de les Estrelles de la FCF. El tècnic del Manchester City, que va enviar un missatge d'agraïment, no hi podia ser ja que el seu equip va jugar anit un partit a la Premier (1-4 al camp del Burnley).

Sí que hi va poder ser Clàudia Pons, baganesa i seleccionadora estatal femenina de futbol sala, campiona d'Europa, premiada com la millor entrenadora. S'ha de recordar que Pep Guardiola va ser escollit amb un ampli suport. El santpedorenc va rebre el 72,1 % dels vots, seguit de Joan Francesc Rubi (ara al Betis) i de Lluís Cortès (FC Barcelona femení). També va tenir molt suport Clàudia Pons, la més votada del jurat amb el 65,1%, i va superar Andreu Plaza, del Barça, i Òscar Redondo (Indústries Garcia).

El blaugrana Gerard Piqué va ser un dels grans al·licients que va tenir la gala. Va ser el vencedor com a millor futbolista masculí, va rebre el 67,44%, al davant de Marc Roca (Espanyol), segon, i de Marc Bartra (Betis), tercer.

En dones, la també jugadora del Barça Aitana Bonmatí va ser qui va recollir el premi amb el 67,44 % de vots, seguida d'Alèxia Putellas (FC Barcelona) i de Berta Pujadas, del RCD Espanyol. Els jugadors amb més projecció van ser Riqui Puig (del Barça B) i Laia Aleixandri, de l'Atlètic de Madrid. Gerard Deulofeu, del Watford, i Alèxia Putellas van ser distingits com a màxims golejadors.

En futbol sala, el millor jugador va ser considerat el porter Dídac Plana (FC Barcelona), i la millor jugadora, Berta Velasco (Penya Esplugues i anteriorment al Gironella). I millor àrbitre de futbol, Xavier Estrada, seguit d'Ainara Acevedo i Matilde Esteves. Pel que fa als Premis Jurat, van ser per al col·legiat Álvarez Izquierdo, i per a l'Espanyol pel retorn a Europa.