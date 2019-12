Eden Hazard es lesiona i no podrà jugar el Clàssic del 18de desembre al Camp Nou

El belga Eden Hazard, jugador del Reial Madrid, no podrà estar disponible per a Zinedine Zidane per al partitr del proper dimecres 18 de desembre al Camp Nou. Es va lesionar en el partit davant del PSG de Champions, al Bernabéu, i en el minut 68 de joc va deixar el terreny de joc amb molèsties a la cama dreta, la mateixa a la qual el 2017 se li va implantar una placa de titani després de tenir una fractura de turmell. Ara no semblava tan greu, però ahir, amb un comunicat del Reial Madrid, es va saber que el temps de baixa pot tenir un mes de durada: «En el procés d'evolució de la lesió per una contusió perimaleolar a la cama dreta se li ha diagnosticat microfissura incompleta externa en aquesta zona».

Eden Hazard té l'objectiu en l'horitzó d'arribar a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà a Giddah (Aràbia Saudita) estrenant format de final a quatre, en què el Madrid debutarà el 8 de gener contra el València. L'altre partit de semifinals és Barça-Atlètic.