L'Atlètic necessita vèncer per no perdre el tren

L'Atlètic de Madrid, situat fora de les posicions europees, en setè lloc, i a vuit punts dels dos líders, el Barça i el Reial Madrid, els quals, a sobre, tenen un partit menys, ha de vèncer aquesta nit, en el darrer partit de dissabte, l'Osasuna per no deixar escapar el tren dels equips que té al davant. Amb l'alleujament de la classificació per als vuitens de final de la Champions, el conjunt de Simeone rep un rocós Osasuna, còmodament instal·lat al bell mig de la classificació, que intentarà assaltar el Wanda Metropolitano.

El tècnic argentí recupera el sancionat Correa i el lesionat Giménez, però encara no podrà disposar de Vitolo, Savic, ni Diego Costa, aquest de llarga durada. Els navarresos recuperen Roncaglia, expulsat fa dos partits a Cornellà, i un Marc Cardona que va rebre un fort cop al cap diumenge davant del Sevilla.

Pel que fa als altres partits d'avui, el Granada i el Llevant viuen tranquils a la zona tèbia, amb avantatge de quatre punts per als andalusos, i aspiren a escalar. Més tard, derbi basc a San Mamés amb la urgència de l'Athletic de vèncer després de caure al camp del Betis i, sobretot, de l'Eibar de puntuar ja que és a dos punts del descens.