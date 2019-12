L'Igualada HC perd de forma ajustada a Itàlia i les Comes serà determinant

Un gran gol del vigatà Sergi Pla al minut 7 del segon temps, just després que l'equip de la regió de l'Emília-Romanya hagués capgirat un marcador que era favorable a l'Igualada Rigat HC al descans, va convertir en decisiu el duel que anoiencs i italians disputaran a les Comes, el 18 de gener, per determinar quin equip es classifica per als quarts de final de la World Skate Europe Cup. Una cita ineludible per als aficionats arlequinats.

Els jugadors de Francesc Linares van controlar el partit durant el primer període. Jordi Méndez va donar avantatge als igualadins quan només s'havia jugat un minut i escaig. Elagi Deitg va aturar tot seguit un penal, però no va poder evitar que David Ballesteros empatés. Jordi Méndez (minut 8) va tornar a exhibir la seva capacitat golejadora (1 a 2).

Els arlequinats van afrontar amb inferioritat numèrica els primers minuts de la represa per l'exclusió d'Aleix Marimon, i l'empat de David Gelmà va propiciar la reacció de l'Scandiano que Sergi Pla va aturar amb un gol clau.