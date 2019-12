El Manresa vol tancar l'any de la millor manera davant un Terrassa a l'alça

L'equip menys golejat de la Tercera Divisió, el Terrassa –ha encaixat només dotze gols en setze jornades–, visita aquesta tarda, en un horari gens habitual –16.30 h al Nou Estadi del Congost–, un Manresa que comença a tenir necessitat de sumar punts després de només guanyar un dels dar-rers quatre enfrontaments que ha disputat, això sí, va caure contra rivals sempre temibles com l'Hospitalet a casa o bé el Sant Andreu i l'Europa a domicili. Aquest enfrontament amb el Ter-rassa d'avui serà el darrer de l'any, ja que la competició de Tercera Divisió no es reprendrà fins al dia 5 de gener a Granollers.

Aquests resultats desfavorables han fet baixar l'equip d'Andreu Peralta fins a la tretzena posició a la classificació, tot i que encara és lluny de les places més compromeses de la classificació. Ocupen les places de descens el Sants i l'Igualada, que tenen 12 i 11 punts, respectivament.

Els egarencs, per la seva part, semblen ara mateix un dels equips clarament aspirants a una de les quatre places de play-off. Estan en ratxa positiva i ocupen el colideratge empatats a 33 punts amb l'Hospitalet. El Manresa en té 21. En les setze jornades disputades, el Terrassa només ha caigut derrotat tres cops, i sempre a fora: Vilafranca (2-0), Santfeliuenc (1-0) i Castelldefels (1-0).



L'Igualada també juga a casa

També l'Igualada juga avui el seu partit corresponent a la dissetena jornada de la competició. Els igualadins, molt necessitats a la cua de la classificació, reben la visita a Les Comes del Figueres, que té a la seva plantilla el porter anoienc i ex del Manresa Romans Carrillo (18 h). Per a l'equip que dirigeix Moha cada cop es fa més urgent sumar de tres en tres per mantenir possibilitats de salvació a la segona volta. En el seu cas, els empordanesos figuren en catorzena posició, força recuperats d'un inici molt irregular.