Victòria per la mínima del Sallent en un defensiu duel amb el Sabadell B

El Sallent va guanyar per la mínima el Sabadell B en el darrer partit de l'any. Els sallentins van plantejar el duel des de la defensa. Amb les línies força reculades, el Sabadell B amb prou feines va crear perill i els bagencs van saber aprofitar una de les ocasions per tombar un rival que va desaprofitar una pena màxima.

Durant el primer temps es van veure poques oportunitats de gol, amb un Sallent defensivament perfecte, sense concedir xuts en contra, però sense estar del tot afinat en atac, per tant això feia que el joc fos poc vistós, però favorable als interessos d'uns locals que veien com el seu plantejament funci0nava. Així doncs van concloure els primers 45 minuts sense que cap dels dos conjunts hagués pogut desfer l'empat inicial, comptabilitzant poques ocasions i amb l'esperança, entre els aficionats, que el joc s'animés durant la segona part. Així va ser, el Sallent es va obrir, passant a jugar més temps a camp contrari i es van poder veure un major nombre d'alternatives a les dues àrees. Per altra banda, el Sabadell B també gaudia d'arribades a l'àrea local, però sense poder-les materialitzar amb prou perillositat com per inquietar la defensa sallentina que es va mantenir molt segura durant tot el matx. Al minut 70, Arnau Casas, del Sallent, va desaprofitar una bona ocasió per desfer l'empat després d'errar en l'un contra un amb el porter.

Quan faltaven 10 minuts pel final, es va passar del possible 0-1, a l'1-0. L'àrbitre va decretar penal, després d'una jugada embolicada a l'àrea local. Els del Vallès Occidental, però, van enviar als núvols l'opció d'avançar-se i, qui sap, endur-se el duel. Seguidament, el Sallent va materialitzar l'1-0 després d'una sèrie de rebutjos, on Lautaro, el més llest de la classe, va aconseguir estrenar l'electrònic i donar tres punts patits i treballats pel Sallent. D'aquesta manera els bagencs van acabar l'any amb bon regust de boca, deixant al descans 4 punts per sota.