La manresana Queralt Velasco guanya la Copa Nadal en categoria infantil

Al mig, Queralt Velasco ARXIU PARTICULAR

La manresana Queralt Velasco, nedadora del CN Terrassa, es va imposar en la prova infantil de la tradicional Copa Nadal que es va celebrar, aquest dimecres, a l'aigua del port de Barcelona. Com sempre, el recorregut era de 250 metres i la temperatura de l'aigua era de 15,5 graus.

La categoria infantil va començar a les onze del matí i va ser Velasco la guanyadora, amb un temps de 2'49''11. La segona era Lucía Gómez, del Club Natació Martorell, amb 3'10''33. El tercer lloc del podi el va aconseguir Rosa Herrera, balsarenyenca del Club Natació Cervera amb un temps final de 3'19''67.

La victòria absoluta a la Copa Nadal va correspondre, com en el 2018, als nedadors Guillem Pujol i Laura Rodríguez, que van poder repetir victòria en l'11a edició de la prova que va reunir més de 400 nedadors. A més, es va batre el rècord de participació en categoria femenina, amb un total de 117 nedadores. Guillem Pujol (Centre de Natació Mataró) s'ha adjudicat la prova per setè cop consecutiu, i Laura Rodríguez, del CN Barcelona, per segona vegada.