El Mònaco presenta l'exseleccionador Robert Moreno com a nou entrenador

Per a Robert Moreno, el 2019 ha estat, de lluny, l'any més destacat de la seva trajectòria com a entrenador professional. De ser un absolut desconegut dins el cos tècnic de Luis Enrique va passar a ser el seleccionador estatal durant el temps que l'asturià va haver de deixar el càrrec per motius personals i, ara, la seva tasca a la selecció li ha servit perquè ahir fos presentat com a nou tècnic del Mònaco, el seu primer club en el futbol professional.

L'entrenador català es va mostrar ahir molt il·lusionat i considera que «el gran objectiu és millorar dia a dia i si aconseguim això podran arribar les recompenses finals». Moreno va afirmar que «el Mònaco, com a equip gran, ha d'estar atent al mercat per fitxar possibles jugadors», però no va voler dir quines posicions considera que s'han de reforçar. «Em semblaria una falta de respecte pels meus jugadors i, per tant, no ho faré públic», va afegir.



L'igualadí Sellarès, al cos tècnic

En la presentació d'ahir, Robert Moreno va confirmar el cos tècnic amb el que arriba a Mònaco. Entre els escollits, cal destacar el fitxatge de l'igualadí Marc Sellarès com a psicòleg esportiu. Va ser davanter de diversos equips catalans, com el Llagostera, el Lleida, el Badalona o el Reus, on ja ha exercit en la funció que tindrà dins el Mònaco.

Segons va explicar Robert Moreno en la presentació ahir, l'igualadí Sellarès no és l'única incorporació que tindrà en el seu cos tècnic. Dani Guindos, que era fins ara el seleccionador de Guinea Equatorial, serà el segon entrenador i també tindrà un altre assistent, Carlos Martínez. Juanjo del Ojo serà el preparador físic. Fins ara, era al Sevilla dins el cos tècnic de Lopetegui. Per completar l'equip, José Sambade serà l'entrenador de porters. És considerat un dels millors entrenadors de porters del món.

Pel que fa la polèmica del mes de novembre passat amb Luis Enrique, Robert Moreno va voler ser agraït amb ell. «Vaig passar 9 anys meravellosos al seu costat i només puc donar-li les gràcies. Ara cal centrar-se en el present».