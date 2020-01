El Barça pateix per sortir victoriós davant el Burgos

El San Pablo Burgos va estar a punt de donar la sorpresa al Coliseum davant el Barça, en un matx que va arribar a dominar en varis instants però que finalment va acabar decidint Nikola Mirotic amb dos tirs lliures, ja que la cistella final del cubà Jasiel Rivero va ser invalidada pels àrbitres per entrar fora de temps.

Els blaugrana van començar manant en el marcador, però l'encert del brasiler Vitor Benite des del triple va fer que els de Joan Peñarroya acabessin el primer quart amb vuit punts de marge (28-20). En el segon els visitants es van anar sentint més còmodes sobre la pista i van retallar distàncies a la mitja part (47-44).

En la segona meitat hi va haver diversos intercanvis de cistelles i, tot i que els de Pesic es van posar per davant en l'electrònic, va ser el Burgos qui va arribar per davant al darrer quart gràcies a una cistella de Rivero. En aquest el Barça va ser lleugerament superior i es va endur el partit, però va haver de patir fins a la darrera possessió, quan el seu rival va errar dos triples per guanyar.